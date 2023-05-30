СМИ: надежды Киева на вступление в НАТО продолжают таять

Надежды Украины на вступление в НАТО продолжают таять. Об этом сообщает Reuters.

В статье говорится, что на встрече в Осло на этой неделе главы МИД стран НАТО постараются решить разногласия по поводу заявки Украины на членство в Североатлантическом альянсе, так как союзники имеют разные мнения относительно призывов предоставить киевским властям «дорожную карту» для вступления на июльском саммите.

Издание подчеркивают, что в НАТО не удовлетворили просьбу Киева об ускоренном членстве в альянсе, так как некоторые страны Запада, такие как Соединенные Штаты и Германия, боятся шагов, которые, по их мнению, могут приблизить альянс к войне с Российской Федерацией.

При этом украинские власти настаивают на том, чтобы в Североатлантическом альянсе по крайней мере предприняли конкретные шаги для принятия Украины в альянс в июле. Reuters подчеркивает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг давал понять, что присоединение Украины к альянсу в период российско-украинского конфликта является невозможным.

Издание подчеркивает, что в кулуарах встречи в Осло министры иностранных дел будут обсуждать вопрос назначения нового главы НАТО, так как Столтенберг планирует уйти в отставку в сентябре.

Ранее посол Украины при НАТО Алексей Макеев заявлял, что украинские власти ожидают от Германии ведущей роли в процессе принятия страны в Североатлантический альянс.