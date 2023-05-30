Шойгу рассказал о ситуации с аварийностью по причине человеческого фактора в ВКС России

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ВКС Российской Федерации в 2023 практически полностью прекратились аварийные ситуации по причине человеческого фактора. Об этом Шойгу сказал в ходе селекторного совещания в Минобороны, передает РИА Новости.

По словам министра, в ходе спецоперации происходит совершенствование способов применения авиации. Он подчеркнул, что сегодня осваиваются новая техника и средства поражения.

«Часто меняющаяся обстановка и использование противником вооружений западного производства требуют оперативного реагирования на возникающие угрозы», — сказал он.

В связи с этим, подчеркнул Шойгу, в ВКС применяют новые подходы к подготовке авиационного персонала. По его словам, в учебный процесс внедряют полученный боевой опыт. Кроме того, совершенствуются и критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов. Это, указал Шойгу, позволило практически полностью исключить аварийность по вине человека.

«Продолжается работа по вводу в строй инновационной системы сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях», — добаавил глава российского оборонного ведомства.

Также Сергей Шойгу обратил внимание на массовый героизм, стойкость и мужество военных, проявляемые во время выполнения задач специальной военной операции.