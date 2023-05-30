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Политолог назвал атаку БПЛА на Москву агонией киевского режима

Политолог Косоруков: атаки беспилотников на Москву — это агония киевского режима

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РИА Новости

Украине нечем ответить, кроме как подлыми ударами по мирному населению, заявил в беседе с РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков. Так он прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на Москву и Московскую область, назвав ее агонией киевского режима.

«Киевский режим идет ва-банк. На фронте он проигрывает и ему нужно ассиметричными ударами по мирному населению Москвы показать, что они на что-то способны. Мне кажется, что это агония», — отметил эксперт.

Он также предположил, что атака украинских БПЛА на столичный регион может подтолкнуть Россию к какой-либо военной развязке в конфликте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения из-за атаки беспилотников.

Тем временем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что страна не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.

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