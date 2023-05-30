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Военный эксперт связал атаку дронов на Москву с ударами по Киеву

Военный эксперт Литовкин: атаки БПЛА на Москву могут быть ответом на удары по Киеву

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«SHOT»/Wikimedia Commons' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»/Wikimedia Commons

Налет украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву и Московскую область может быть ответом на вчерашние удары Воздушно-космических сил России по Киеву. Такое мнение в беседе с РИАМО выразил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Безусловно, это может быть ответом. Мы наносим удары по военным, либо по оборонным объектам. Но мы не бомбим жилые дома и не наносим удары по жилым кварталам. По Москве удары именно по жилым», — отметил Литовкин.

Он добавил, что атака украинских БПЛА демонстрирует то, что противник несет идеологию человеконенавистничества и убийства мирных людей.

Ранее возможную цель атаки украинских дронов на Москву назвал военный волонтер Алексей Живов. По его мнению, беспилотники запускались для того, чтобы устроить техногенную катастрофу.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что страна не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на столичный регион России.

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