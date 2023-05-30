В Кремле назвали причину атак украинских беспилотников на Москву

Президент России Владимир Путин получал информацию об атаке украинских беспилотников на Москву 30 мая в прямом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам Пескова, во вторник рабочий день у президента Владимира Путина начался рано, о случившемся его информировали ведомства, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, МЧС. Все сработали должным образом, как и системы ПВО, подчеркнул пресс-секретарь.

«Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях Киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье. Большего я по этой теме сказать не могу», — сказал представитель Кремля.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет прямого отношения к атакам беспилотников на Москву.