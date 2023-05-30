В Госдуме призвали не публиковать видео работы систем ПВО

Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов призвал россиян не выкладывать в интернете видеозаписи с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает портал «Подъем».

При этом парламентарий отметил, что не считает правомерным действием наказывать граждан за публикацию таких видеозаписей.

«Иначе мы сведемся к тому, что будем наказывать невиновных людей, которые по какой-то глупости это выкладывают», — сказал Свинцов.

Депутат рассказал, что в текущих условиях системы ПВО можно увидеть с трассы на Новорижском шоссе — они расположены друг от друга на расстоянии пяти-десяти километров. Большое количество систем ПВО также установлено в российских регионах, граничащих с Украиной.

Накануне с аналогичной просьбой в гражданам обратился советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он напомнил чиновникам и блогерам, что нельзя публиковать информацию о работе систем противовоздушной обороны в условиях военного времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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