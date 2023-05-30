Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали не публиковать видео работы систем ПВО

Депутат Госдумы Свинцов призвал россиян не выкладывать в соцсети видео работы систем ПВО

close
100%
«Раньше всех. Ну почти.»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов призвал россиян не выкладывать в интернете видеозаписи с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает портал «Подъем».

При этом парламентарий отметил, что не считает правомерным действием наказывать граждан за публикацию таких видеозаписей.

«Иначе мы сведемся к тому, что будем наказывать невиновных людей, которые по какой-то глупости это выкладывают», — сказал Свинцов.

Депутат рассказал, что в текущих условиях системы ПВО можно увидеть с трассы на Новорижском шоссе — они расположены друг от друга на расстоянии пяти-десяти километров. Большое количество систем ПВО также установлено в российских регионах, граничащих с Украиной.

Накануне с аналогичной просьбой в гражданам обратился советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он напомнил чиновникам и блогерам, что нельзя публиковать информацию о работе систем противовоздушной обороны в условиях военного времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за 

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях