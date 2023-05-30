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Эксперт рассказал об особенности беспилотников, атаковавших Москву

Разработчик Товкач: Москву атаковали новые беспилотники с аэродинамической схемой «утка»

Разработчик беспилотников, директор и основатель КБ «АвиаНовации» Сергей Товкач в беседе с kp.ru рассказал об особенности беспилотников, атаковавших Москву. По его словам, это новые БПЛА, которые противник, вероятнее всего собрал самостоятельно. Их отличительная черта — аэродинамическая схема «Утка», а начинка может быть достаточно устойчивой к системам радиоэлектронной борьбы, добавил эксперт.

«Буквально вчера мы потрошили одну американскую навигационную систему снятую с украинского камикадзе, и на ней стоит четырехантеночный приемник, которые выдерживает как минимум три точки спуфинга. То есть она может игнорировать три источника помехи. А это приближается уже к уровню защиты наших «Гераней» или вертолетов Ка-52. Если раньше беспилотники можно было легко выключить просто глушилкой, то сейчас они уже к этому адаптируются и становятся более стойкими», — рассказал Товкач.

Москву и Подмосковье рано утром 30 мая атаковали беспилотники. Главы регионов Сергей Собянин и Андрей Воробьев сообщили о работе систем противовоздушной обороны и уничтожении дронов. По данным Telegram-каналов, взрывы прозвучали над Рублевкой, в Новой Москве, на Новой Риге, а также на улицах Атласова, Профсоюзной, Удальцова и Ленинском проспекте. Жителей нескольких домов эвакуировали. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. В Минобороны сообщили об уничтожении восьми БПЛА. Что известно на данный момент — в материале »Газеты.Ru».

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