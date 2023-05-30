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Появились новые подробности об упавшей ракете в Польше

WSJ: ракета, обломки которой нашли в Польше, упала рядом с учебным центром НАТО

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wolski_jaros/Twitter

Ракета, обломки которой нашли в апреле недалеко от польского города Быдгощ, в декабре пересекла половину территории Польши и упала недалеко от учебного центра НАТО. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица стран Запада.

Издание отмечает, что ракета упала примерно в 10 милях (около 16 км) от учебного центра Североатлантического альянса. Это, отмечает газета, «создало проблемы для защиты воздушного пространства НАТО».

По данным The Wall Street Journal, обломки ракеты удалось обнаружить спустя несколько месяцев в лесу около города Быдгощ.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщал, что отказался давать разъяснения депутатам по ситуации с ракетой, которую обнаружили в лесу под Быдгощем.

Власти Польши в конце апреля объявили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 км от Быдгоща были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта».

Заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа заявлял, что целью ракеты, которую обнаружили в окрестностях населенного пункта Замость недалеко от Быдгоща, не была территория Польши.

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