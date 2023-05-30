Эксперт рассказал об особенностях дронов, атаковавших Москву

Авиационный эксперт Алексей Рогозин заявил, что Москва была атакована ранее неизвестными дронами самолетного типа. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, БПЛА были сделаны по аэродинамической схеме «утка», когда горизонтальное оперение расположено впереди крыла.

Он отметил, что такие же дроны использовались для атаки на Краснодар 26 мая.

Ранее в Минобороны России рассказали подробности атаки украинских беспилотников по домам в Москве.

В ведомстве заявили, что в атаке были задействовано восемь беспилотников. Три из них, как утверждает министерство, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, другие пять дронов были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) два человека обратились за медицинской помощью.

Он добавил, что, по информации от медицинских служб, в данный момент никто из жителей домов, которые были повреждены в результате атаки, серьезно не пострадал.