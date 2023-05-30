ВСУ применили против Москвы новую модель беспилотника

Среди беспилотных летательных аппаратов, атаковавших Москву 30 мая, была новая модель, которую Вооруженные силы Украины ранее не использовали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Аэродинамическая схема «утка», двигатель внутреннего сгорания на бензине, а внутрь заложены кумулятивные заряды КЗ-6», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения из-за атаки беспилотников.

Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего на подлете в Москву было сбито несколько БПЛА.