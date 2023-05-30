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Эксперт: в Харьков прибывают иностранные военные

Марочко сообщил, что в Харьков прибыли подразделения из иностранных наемников

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Umit Bektas/Reuters

В Харьков прибывают подразделения, состоящие из иностранных военных. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, небольшие подразделения, в составе которых находятся иностранные граждане, передислоцируются в Харьков и его окрестности. Эти подразделения являются, как смешанными, так и состоящими только из иностранцев.

Марочко отметил, что в большей степени отмечены военные, которые говорят на английском и польском языках, но есть также граждане Германии, Франции и Испании.

Ранее первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев заявил, что более двух тысяч наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях на Украине против России.

Уточняется, что в ходе расследования уголовных дел о привлечении иностранных наемников выяснилось, что на стороне Украины воюют 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 — Великобритании, 185 — Сирии, 70 — из Канады и других государств.

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