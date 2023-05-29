ПВО Сирии сбили несколько авиабомб Израиля над Дамаском

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что силами противовоздушной обороны Сирии из комплексов «Бук-М2Э» были сбиты две из шести выпущенные Израилем авиационные бомбы. Об этом сообщает ТАСС.

«Дежурными силами ПВО вооруженных сил Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства «Бук-М2Э» две авиабомбы были сбиты», — сказал Гуринов.

По его словам, в результате были повреждены два складских помещения.

Он также рассказал, что 28 мая в 23:45 по московскому времени два израильских истребителя F-15 выпустили шесть управляемых ракет по окрестностям Дамаска.

Ранее сообщалось, что израильские самолеты нанесли ракетные удары по предместьям сирийской столицы Дамаска. Источник в Министерстве обороны Сирии информировал, что в ночь с 28 на 29 мая израильская авиация выпустила со стороны Голанских высот ракеты по окрестностям Дамаска. По его словам, сирийское ПВО смогло сбить несколько израильских ракет. Израильские удары были нанесены по позициям сирийской армии. Утверждается, что потерь среди сирийских военных нет. Нанесен был лишь материальный ущерб.