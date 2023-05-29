Российские войска за сутки ликвидировали до 65 украинских военных на Купянском направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские войска за минувшие сутки на Купянском направлении ликвидировали до 65 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили три автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.

«Поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка в Харьковской области и Стельмаховка в Луганской народной республике (ЛНР)», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, представитель Минобороны РФ заявил, что в Синьковке в Харьковской области и в Розовке в ЛНР российским силам удалось пресечь действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

«За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — подытожил Конашенков.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны страны за сутки смогли перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.