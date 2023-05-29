Очевидцы сообщили о взрывах в Киеве

В центре Киева произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что в городе объявлена воздушная тревога и работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам одного из собеседников агентства, в районе аэропорта Жуляны виднеется дым.

Ранее украинское издание Klymenko Time сообщало, что в Киеве произошло несколько взрывов. Согласно онлайн-карте Минцифры Украины, на тот момент в Киеве, Киевской и Харьковской областях действовала воздушная тревога.

28 мая мэр Киева Виталий Кличко заявлял в своем Telegram-канале, что в результате пожара после серии взрывов, которые произошли в украинской столице, был разрушен склад в Голосеевском районе города.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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