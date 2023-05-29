На Украине анонсировали скорое контрнаступление

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в Telegram-канале, что «скоро наступит» время перехода ВСУ к наступлению.

По его словам, он встретился с командирами частей и подразделений, которые выполняют задачи в «самых горячих точках фронта».

«Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», — написал Сырский.

Ранее сообщалось, что власти Украины перешли к агрессивным методам мобилизации, пытаясь восполнить потери в преддверии контрнаступления. The Daily Telegraph привела слова одного из военных Вооруженных сил Украины, которого повторно призвали на военную службу уже после возвращения из плена. По его словам, командование ВСУ пытается увеличить численность личного состава в преддверии контрнаступления. По данным газеты, повестки раздают прямо на улице.

До этого бывший офицер ВМС США и профессор Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс заявил, что Украина раскрутила тему контрнаступления, чтобы получить от Запада больше оружия.