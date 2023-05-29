На Украине сообщили о новых повреждениях объектов инфраструктуры страны

Начальник областного управления нацполиции Украины Андрей Небытов заявил о новых повреждениях объектов инфраструктуры в Киевской области. Об этом Небытов написал в своем Telegram-канале.

«С 00:31 до 5:00 в области раздавалась воздушная тревога. Имеем повреждения объектов инфраструктуры в нескольких районах области», — сообщил он.

В ночь на 29 мая на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В 02:45 сирены зазвучали во Львовской, а в 02:47 воздушную тревогу объявили в Закарпатской области.

10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.