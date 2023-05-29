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В Одесской области повреждены объекты портовой инфраструктуры

Администрация Одесской области сообщила о повреждении портовой инфраструктуры после удара дрона

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Фред Гринберг/РИА Новости

«Ночная атака дронами-камикадзе» в Одессе повредила объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщил советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, попадание в инфраструктуру спровоцировало пожар. Огонь удалось оперативно потушить.

Братчук отметил, что информация о масштабе разрушений пока уточняется.

Позднее Братчук сообщил, что по Одесской области, предположительно, был запущен залп из восьми крылатых ракет «Калибр».

Ранее украинские СМИ сообщили, что рано утром 29 мая в Одесской области произошли взрывы.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

С октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент РФ, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

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