Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях страны

Взрывы произошли в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН.

«В Одесской области слышны взрывы», — также говорится в сообщении в Telegram телеканала.

В Хмельницкой области, в частности, подтвердили данные о взрывах. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

В Минобороны России пока не прокомментировали информацию о взрывах в украинских регионах.

Ранее сообщалось, что серия взрывов произошла в Кировоградской области Украины.

С октября 2022 года российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.