Французский активист Ксавье Моро, находясь в Горловке в Донецкой народной республике, заявил РИА Новости, что относится к поставкам Парижа оружия Киеву как к преступлению против населения и истории.

«Например, в Горловке я вижу ранения детей, и [вижу тех] у кого уже погибли родители, я, конечно, [это] чувствую, как отец <…> надеюсь, если не на земле, то на небе они (кто поставляет оружие. — «Газета.Ru») будут платить за это», — сообщил Моро.

Он указал, что отправляющие на Украину снаряды знают, что эти боеприпасы используются не только против солдат, но и детей.

«Это — преступление против населения <...> против наших традиций и нашей истории», — добавил активист.

На прошлой неделе депутат от французской партии «Республиканцы» Седрик Перрен заявил, что новый оборонный бюджет Франции может привести к сокращению помощи Украине.

Ранее глава партии «Вставай, Франция», экс-кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян указал, что власти Франции тратят на вооружение Украины деньги, которые следовало бы тратить на свою страну.