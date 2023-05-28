В полях Кубани упал дрон

Глава Красноармейского района Краснодарского края Юрий Васин в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на полях в регионе.

По его словам, инцидент случился на полях сельскохозяйственной компании ООО «Кубрис».

«Пострадавших нет», — добавил Васин.

Он также отметил, что на месте происшествия работают полицейские и следователи.

26 мая около 4 утра в районе улицы Морская в Краснодаре произошел взрыв. В результате ЧП одно из зданий было повреждено. Пострадавших не было. На место незамедлительно были отправлены экстренные службы. Предположительно, город был атакован беспилотниками и сработала система ПВО.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре. На кадрах видно, что дрон целился в вышку, однако промахнулся и попал в здание.