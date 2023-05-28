Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В полях Кубани упал дрон

В Краснодарском крае в поле упал неустановленный беспилотник

close
100%
Depositphotos

Глава Красноармейского района Краснодарского края Юрий Васин в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на полях в регионе.

По его словам, инцидент случился на полях сельскохозяйственной компании ООО «Кубрис».

«Пострадавших нет», — добавил Васин.

Он также отметил, что на месте происшествия работают полицейские и следователи.

26 мая около 4 утра в районе улицы Морская в Краснодаре произошел взрыв. В результате ЧП одно из зданий было повреждено. Пострадавших не было. На место незамедлительно были отправлены экстренные службы. Предположительно, город был атакован беспилотниками и сработала система ПВО.

Telegram-канал Baza опубликовал видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре. На кадрах видно, что дрон целился в вышку, однако промахнулся и попал в здание.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях