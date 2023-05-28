Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молдавия поучаствует в учениях SG23 под эгидой США

Молдавия направляет военный контингент на учения SG23 под эгидой США

close
100%
Михай Карауш/РИА Новости

В пресс-службе Министерства обороны Молдавии заявили, что контингент Национальной армии республики направляется в Румынию для участия в маневрах Saber Guardian 2023 (SG23) под эгидой сухопутных войск США в Европе (USAREUR). Об этом сообщает ТАСС.

«Молдавский военный контингент, в частности военнослужащие мотопехотной бригады «Стефан Великий», едет в соседнюю Румынию для участия многонациональных маневрах SG23. Колонна военной техники выдвинется в Румынию в понедельник, 29 мая, просим граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от видео и фотосъемок передвижения армейского арсенала», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в учениях поучаствуют порядка 10 тыс. военных из 13 союзных и партнерских государств.

Ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили, что учения НАТО Spring Storm («Весенний шторм») с участием более 14 тыс. военнослужащих из различных стран альянса завершились в республике.

Отмечается, что в них приняли участие около 14 тыс. военнослужащих. Они стали крупнейшими учениями на территории страны в этом году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях