Молдавия поучаствует в учениях SG23 под эгидой США

В пресс-службе Министерства обороны Молдавии заявили, что контингент Национальной армии республики направляется в Румынию для участия в маневрах Saber Guardian 2023 (SG23) под эгидой сухопутных войск США в Европе (USAREUR). Об этом сообщает ТАСС.

«Молдавский военный контингент, в частности военнослужащие мотопехотной бригады «Стефан Великий», едет в соседнюю Румынию для участия многонациональных маневрах SG23. Колонна военной техники выдвинется в Румынию в понедельник, 29 мая, просим граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от видео и фотосъемок передвижения армейского арсенала», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в учениях поучаствуют порядка 10 тыс. военных из 13 союзных и партнерских государств.

Ранее в Министерстве обороны Эстонии заявили, что учения НАТО Spring Storm («Весенний шторм») с участием более 14 тыс. военнослужащих из различных стран альянса завершились в республике.

Отмечается, что в них приняли участие около 14 тыс. военнослужащих. Они стали крупнейшими учениями на территории страны в этом году.