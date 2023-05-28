К патрулям в ФРГ привлекут военную полицию США после атаки на немецких солдат

В Нюрнберге после нападения американских солдат на немецких правоохранителей, власти планируют привлечь патрули военной полиции американской армии к охране порядка. Об этом сообщает Münchner Merkur.

«Новая концепция безопасности призвана обеспечить, среди прочего, большее присутствие полиции и чистоту на центральном вокзале Нюрнберга. Она включает в себя большее количество камер и патрули военной полиции США», — пишет издание.

Отмечается, что причиной подключения американской военной полиции к охране порядка стала криминальная обстановка вокруг городского вокзала, а также инцидент в январе текущего года, когда солдаты армии США с одной из баз в Баварии напали на пытавшихся разнять драку полицейских.

В апреле сообщалось, что в Германии произошла авария с участием нескольких бронированных военных автомобилей армии США, в результате которой пострадали семь военнослужащих.

Согласно сообщению издания, военные машины столкнулись недалеко от Амберга в Верхнем Пфальце. По предварительным данным полиции, в результате инцидента на автобане номер шесть были ранены семь американских военнослужащих, один из них — тяжелее остальных.