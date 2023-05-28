В Иране оценили обстановку на границе с Афганистаном

Граница Ирана и Афганистана сейчас под контролем сухопутных войск и пограничных служб исламской республики, утверждает командующий сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари. Об этом сообщает Tasnim.

Хейдари в воскресенье, 28 мая, побывал в пограничной с Афганистаном провинции Систане и Белуджистане.

«Граница [Ирана] с Афганистаном контролируется сухопутными и пограничными войсками, сейчас в приграничном районе установлена полная безопасность», — подчеркнул Хейдари.

По его словам, иранская сторона неоднократно указывала, что присутствие на границе не означает существующую опасность.

«До тех пор, пока другое государство соблюдает международное законодательство, мы будем придерживаться принципов взаимного уважения...» — обратил внимание генерал Хейдар.

30 апреля текущего года официальный представитель радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид объявил, что афганское руководство проводит политику, способствующую укреплению безопасности не только в стране, но и в регионе. Он отреагировал на слова главы Министерства обороны России Сергея Шойгу, что радикальные группировки Афганистана представляют собой главную угрозу безопасности в регионе.

Ранее силы безопасности Ирака проверили безопасность границы с Ираном. Аль-Араджи был принят министром внутренних дел региона Рибером Ахмедом.