Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за минувшие сутки до 10 украинских военнослужащих, три пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, за последние 24 часа оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия ВС РФ нанесла удары по 89 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны также сообщает о поражении командно-наблюдательных пунктов подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Торецка Донецкой народной республики и Новоандреевки в Запорожской области.

Кроме того, российские силы поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Богодухов Харьковской области.

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» у населенного пункта Дарьевка и 120-миллиметровый миномет с расчетом в районе Берегового.