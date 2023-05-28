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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 10 бойцов ВСУ и САУ «Гвоздика»

МО РФ: российские военные ликвидировали 10 бойцов ВСУ и САУ «Гвоздика» на Херсонском направлении

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за минувшие сутки до 10 украинских военнослужащих, три пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, за последние 24 часа оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия ВС РФ нанесла удары по 89 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны также сообщает о поражении командно-наблюдательных пунктов подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Торецка Донецкой народной республики и Новоандреевки в Запорожской области.

Кроме того, российские силы поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Богодухов Харьковской области.

Ранее сообщалось, что на Херсонском направлении российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» у населенного пункта Дарьевка и 120-миллиметровый миномет с расчетом в районе Берегового.

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