Минобороны сообщило о поражении пункта иностранных солдат на Украине

Министерство обороны РФ сообщило, что в Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных военных. Об этом сообщается в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

«В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников», — говорится в сообщении ведомства.

Также в оборонном министерстве сообщили, что в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Также в Министерстве обороны заявили, что на Херсонском направлении Вооруженные силы РФ ликвидировали до 10 военных Вооруженных сил Украины

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен две группы украинских бойцов в ходе боев за Белогоровку. В приграничных регионах РФ продолжаются обстрелы. В Шебекинском округе погиб один человек, пострадали двое. В Суджанском районе был убит строитель. В Брянской области был атакован автомобиль Минобороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».