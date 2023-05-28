В Минобороны сообщили об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

Министерство обороны России заявило, что в Донецкой народной республике уничтожены склады боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

«В районах населенных пунктов Георгиевка и Краматорск Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сказано в сообщении.

Кроме того, этот склад, по информации ведомства, принадлежал и оперативно-тактической группе «Лиман».

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявлял, что российским войскам за минувшие сутки удалось уничтожить склад боеприпасов украинской бригады теробороны в Краматорске в ДНР.

До этого в Минобороны России заявили о поражении крупного склада боеприпасов, который был расположен в Николаеве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.