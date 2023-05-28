МО РФ: средства ПВО перехватили три ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за последние сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) МО РФ были перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также российское Минобороны сообщило, что в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

27 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 19 снарядов РСЗО HIMARS. Он также сообщил, то ВС РФ сбили 12 украинских беспилотников и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Киев официально запросил у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь с территории Украины до Москвы.