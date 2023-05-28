МО РФ: в Харьковской области предотвращены действия украинских ДРГ

Российское Минобороны сообщило, что в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что действия диверсантов пресечены в районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое.

«Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа», — отметили в военном министерстве.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен две группы украинских бойцов в ходе боев за Белогоровку. В приграничных регионах РФ продолжаются обстрелы. В Шебекинском округе погиб один человек, пострадали двое. В Суджанском районе был убит строитель. В Брянской области был атакован автомобиль Минобороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого военкоры назвали вбросом сообщения о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в село Сушаны Брянской области, а также о боях у села Бровничи.