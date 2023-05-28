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Конструкторы LobaevArms за время СВО обновили винтовку «Возмездие» на 90%

LobaevArms модернизировали почти на 90% винтовку «Возмездие» за время спецоперации

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Lobaev Arms

Специалисты конструкторского бюро LobaevArms обновили винтовку «Возмездие» почти на 90% по ходу специальной военной операции, заявил основатель компании Владислав Лобаев в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

По его словам, у винтовки 2016 года производства была модернизирована ствольная коробка, размещены новое шасси, ударно-спусковой механизм и флажок предохранителя.

Неизменным осталось только цевье, уточнил Лобаев.

DXL-3 (Duke eXtrusion Lobaev) впервые представили в 2014 году. Винтовка отличается повышенной дальностью стрельбы и превосходит другое существующее оружие под аналогичный боеприпас.

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что на вооружение российской армии приняли созданную на смену снайперской винтовке Драгунова винтовку Чукавина.

До этого президент концерна «Калашников» Алан Лушников говорил о том, что снайперскую винтовку Чукавина начали производить серийно.

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