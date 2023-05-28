Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предупредили о прибытии двух обученных в НАТО корпусов ВСУ

Полковник Алехин заявил о прибытии двух обученных в НАТО корпусов ВСУ для наступления

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что на Украину прибыли корпуса, которые обучались в том числе в странах НАТО. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

По его словам, речь идет о двух-трех подготовленных корпусах, которые в ближайшее время перейдут в наступление.

«Со стороны Донбасса будут нанесены, на мой взгляд, главные удары. Это будет происходить по двум направлениям. На Южном — это Запорожская область или в сторону Горловки, Авдеевки и Марьинки», — сказал он.

25 мая глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО говорил, что страна готова обучить 30 тысяч украинских солдат.

До этого командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев сообщал, сколько времени нужно ВСУ для того, чтобы научиться пользоваться поставляемым Киеву западным оружием.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях