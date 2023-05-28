В России предупредили о прибытии двух обученных в НАТО корпусов ВСУ

Полковник запаса, военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что на Украину прибыли корпуса, которые обучались в том числе в странах НАТО. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

По его словам, речь идет о двух-трех подготовленных корпусах, которые в ближайшее время перейдут в наступление.

«Со стороны Донбасса будут нанесены, на мой взгляд, главные удары. Это будет происходить по двум направлениям. На Южном — это Запорожская область или в сторону Горловки, Авдеевки и Марьинки», — сказал он.

25 мая глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к применению истребителей F-16.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО говорил, что страна готова обучить 30 тысяч украинских солдат.

До этого командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев сообщал, сколько времени нужно ВСУ для того, чтобы научиться пользоваться поставляемым Киеву западным оружием.