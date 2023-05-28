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В Минобороны Сербии допустили вооруженный конфликт в Косово

Глава МО Сербии заявил, что напряженность в Косово может перерасти в вооруженный конфликт

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srbija.gov.rs

Напряженность в Косово к настоящему моменту достигла максимума и может обернуться вооруженным конфликтом, допустил сербский министр обороны Милош Вучевич. Об этом сообщается в эфире TV Prva на YouTube-канале.

По словам главы Минобороны Сербии, подразделения армии страны еще распределяют и занимают позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией.

«Ситуация лишь внешне мирная. В настоящий момент нет инцидентов. Напряженность максимальная, индикатор находится в красной зоне напряженности...», — подчеркнул Вучевич.

Как добавил глава МО, Сербия может оказаться втянутой в конфликт, чтобы выставить в роли стороны-агрессора.

Ранее стало известно, что Вучевич заявил о развертывании армии у административной линии с Косово. Министр подчеркивал, что сербской стороне не хочется играть в военные игры.

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