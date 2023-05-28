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В России разрабатывают новый дрон со снайперской винтовкой

LobaevArms разрабатывает новый FPV-дрон с высокоточной снайперской винтовкой

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Global Look Press

Российский разработчик и производитель стрелкового оружия LobaevArms сейчас занимается созданием контрснайперского FPV-дрон, вооруженного высокоточной снайперской винтовкой. Об этом заявил глава компании Владислав Лобаев.в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Это один из проектов, которым мы сейчас начинаем активно заниматься», — сказал он.

Лобаев подчеркнул, что тот, кому удастся разрешить вопрос использования высокоточных винтовок с коптеров, «навсегда изменит характер боевых действий».

«Вы можете просто высылать этот дрон, который будет выкашивать все живое, находясь при этом на достаточно большом расстоянии и будучи сложноуязвимым», — высказался он.

Ранее в Северо-Кавказском федеральном университете заявили, что ученый Владимир Антонов разработал систему управления группой беспилотников, которая позволяет дронам «договариваться» между собой при решении задач.

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