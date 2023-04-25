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Медведев на марафоне «Знание» назвал ядерное оружие скрепой в современном мире

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на марафоне «Знание», что ядерное оружие в современном мире можно назвать скрепой.

«Для существования России как самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение», — пояснил Медведев, добавляя, что Россия при этом осознает роль ядерного оружия.

«Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство», — заключил Медведев в ходе выступления.

Также Медведев заявил о потенциальной угрозе раздела Европы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия. По его мнению, это очень важная задача, и выразил готовность ей заняться.

В начале апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал аналогичное мнение: он считает, что странам нужно в течение некоторого времени собрать ядерное оружие «в одну кучу и уничтожить».

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