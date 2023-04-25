Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

NYT: Украина готовит 12 бригад по 4 тысячи военных и планирует начать наступление в мае

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Украина намерена к концу апреля подготовить 12 бригад численностью около 4 тысяч военных в каждой, а в мае планирует начать свое контрнаступление. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона и другие источники.

США и союзники по НАТО обучают и снабжают девять украинских бригад, отмечается в статье.

Хотя Украина сообщает американским официальным лицам мало деталей своего оперативного плана, операция, скорее всего, будет развернута на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины в Азовском море, недалеко от Крыма, считает NYT.

По мнению бывшего посла США в России Александра Вершбоу, от этого контрнаступления зависит все и оно определит, будет ли достойный исход для Киева «с точки зрения восстановления территории на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения какого-то урегулирования путем переговоров».

В статье газеты также указано, что в то время как украинские официальные лица заявляют, что цель ВСУ состоит в том, чтобы «прорвать окопавшуюся российскую оборону и создать массовый крах российской армии», американские официальные лица считают маловероятным резкое изменение ситуации в пользу Украины в результате контрнаступления.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия накопила достаточно сил для контрнаступления на Краснолиманском направлении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях