Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хорошо подготовились в технике и силе, поэтом могут доставить большие неприятности российской армии в ходе контрнаступления. Об этом он сообщил Ura.ru.

По его данным данным, у ВСУ имеется 11 наступательных бригад и обстрелянные подразделения, которые собраны в качестве «ударных кулаков» на Бахмутском (украинское название Артемовска), Запорожском и Херсонском направлениях.

Вдоль линии боевого соприкосновения у России находятся танки Т-64, Т-62, Т-72, редко Т-80, отметил Пинчук и указал на то, что ВСУ имеют поставляемые западными странами современные танки Challenger, Abrams и Leopard, которые являются «вполне себе угрожающими ресурсами, на которые нужно адекватно реагировать».

Полковник запаса пояснил, что дальность прямого точного выстрела у Abrams — 9 км, в то время как у российских противотанковых ракетных комплексов она ниже. По его словам, если на линии соприкосновения, за которую отвечает один батальон, на 5-10 км появляется танковая бригада, «я искренне бойцам сочувствую, потому что, когда подойдет подмога, ничем хорошим это не закончится».

Украинская армия имеет проблемы с тем, что численность ее личного состава сопоставима с находящимися в зоне СВО российскими силами, что недостаточно для наступления, а также с отсутствием контроля неба, который также необходим.

Экс-глава МГБ ДНР также выразил мнение, что если украинские войска смогут обеспечить мобильность переброски резервов на определенных участках, то теоретически смогут добиться подавляющего преимущества в личном составе, необходимого для наступления.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ накопили достаточно сил для контрнаступления на Краснолиманском направлении.