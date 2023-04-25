Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДНР заявили об опасности контрнаступления украинской армии для России

Экс-глава МГБ ДНР Пинчук заявил о шансе ВСУ провести удачное контрнаступление

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хорошо подготовились в технике и силе, поэтом могут доставить большие неприятности российской армии в ходе контрнаступления. Об этом он сообщил Ura.ru.

По его данным данным, у ВСУ имеется 11 наступательных бригад и обстрелянные подразделения, которые собраны в качестве «ударных кулаков» на Бахмутском (украинское название Артемовска), Запорожском и Херсонском направлениях.

Вдоль линии боевого соприкосновения у России находятся танки Т-64, Т-62, Т-72, редко Т-80, отметил Пинчук и указал на то, что ВСУ имеют поставляемые западными странами современные танки Challenger, Abrams и Leopard, которые являются «вполне себе угрожающими ресурсами, на которые нужно адекватно реагировать».

Полковник запаса пояснил, что дальность прямого точного выстрела у Abrams — 9 км, в то время как у российских противотанковых ракетных комплексов она ниже. По его словам, если на линии соприкосновения, за которую отвечает один батальон, на 5-10 км появляется танковая бригада, «я искренне бойцам сочувствую, потому что, когда подойдет подмога, ничем хорошим это не закончится».

Украинская армия имеет проблемы с тем, что численность ее личного состава сопоставима с находящимися в зоне СВО российскими силами, что недостаточно для наступления, а также с отсутствием контроля неба, который также необходим.

Экс-глава МГБ ДНР также выразил мнение, что если украинские войска смогут обеспечить мобильность переброски резервов на определенных участках, то теоретически смогут добиться подавляющего преимущества в личном составе, необходимого для наступления.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ накопили достаточно сил для контрнаступления на Краснолиманском направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях