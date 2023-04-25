ТАСС: подлодкам из серии «Варшавянок» присвоят имена городов новых регионов России

Дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка», которые заложат на Адмиралтейских верфях в 2024 году для Северного флота, будут названы в честь городов новых регионов России, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в военно-морской сфере.

В июне прошлого года сообщалось, что для Северного флота России могут построить шесть дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) типа «Варшавянка» (проект 636.3).

«Варшавянки» из серии подводных кораблей проекта 636.3 для Северного флота получат имена городов новых российских регионов», — рассказал источник.

Он добавил, что первый корпус будет назван в честь Мариуполя, а со временем лодкам будут присвоены имена и других городов Донбасса.

Ранее в США назвали подлодки «Палтус» и «Варшавянка» основой ударных сил подводного флота России.