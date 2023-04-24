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The Telegraph: британский авианосец Prince of Wales разберут на запчасти

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AET Godfrey/Royal Navy

Авианосец ВМС Великобритании HMS Prince of Wales будет разобран на запчасти, сообщает The Telegraph.

По данным издания, корабль стоимостью £3 млрд ($3,72 млрд) гораздо дольше времени провел в многочисленных ремонтах, чем в морских походах. Уже сейчас его используют в качестве донора запчастей для корабля аналогичного класса. Как заявил газете источник в королевских ВМС, это «сэкономило время и деньги».

Авианосец ранее неоднократно выходил из строя. Так, в августе 2022 года, сразу же после того, как корабль отошел от берега для участия в совместных с кораблями США учениях, у него возникли серьезные «механические проблемы».

Ранее сообщалось, что траты на текущий ремонт авианосца выросли до £20 млн ($24 млн). Корабль находился в доке в Шотландии и дата его выхода в море была отложена до 23 мая. Это было связано с необходимостью продолжения ремонта корабля, а также с завершением времени приливов, необходимого для выдвижения тяжелого авианосца. Из-за затрат на нахождение судна в сухом доке изначальная стоимость ремонта, оцениваемая в £3 млн ($3,72 млн), увеличится почти в семь раз.

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