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WP: Украина планировала атаковать Москву и Новороссийск 24 февраля 2023 года

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Украина отложила атаки по территории Российской Федерации в феврале 2023 года по просьбе США. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона.

Отмечается, что такие удары планировались в годовщину начала российской специальной военной операции на Украине — 24 февраля, но были отменены. При этом 13 февраля руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обсуждал с одним из подчиненных подготовку удара по Новороссийску, в тот же день американские власти в очередной раз попросили своих граждан покинуть территорию России.

По данным издания, Буданов поручил «подготовиться к массированным ударам 24 февраля всем, что есть в распоряжении ГУР», но в Вашингтоне высказали опасения, что такие атаки спровоцируют Москву на применение ядерного оружия.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пойдут в контрнаступление после полного взятия российскими войсками Бахмута (Артемовск).

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Операция на Украине
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