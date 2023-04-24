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Минобороны: силы ПВО России сбили 38 дронов ВСУ за сутки

Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 38 беспилотников Вооруженных сил Украины в ДНР, ЛНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится в сводке ведомства.

По его информации, ПВО России сбили 38 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Лиман второй, Двуречное, Жовтневое Харьковской области, Червонопоповка, Рубежное и Кременная в ЛНР.

Кроме того, украинские дроны были сбиты в Опытном, Макеевке, Никольском, Новобахмутовке, селе Завитне Бажання и в Кирилловке ДНР, а также в ряде населенных пунктов Запорожской и Херсонской области.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что российские авиация и артиллеристы уничтожили на Купянском направлении более 70 бойцов и склад боеприпасов 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области.

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