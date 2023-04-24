Грузия и Азербайджан подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Министры обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе совместно с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым подписал подписали обновленное межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Об этом сообщается на сайте грузинского Министерства обороны.

«Обновленное соглашение между правительствами Грузии и Азербайджана в сфере обороны было оформлено в рамках визита в Азербайджан министра обороны Грузии», — передает пресс-служба ведомства.

Встреча состоялась в столице Азербайджана, в Баку. Помимо прочего, министры обсудили вызовы в сфере безопасности, возникшие в регионе, а также двухсторонние и трехсторонние отношения между Грузией, Азербайджаном и Турцией.

Кроме того, глава грузинского Минобороны пригласил азербайджанского министра 26 мая принять участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Грузии.

В начале февраля министры обороны Турции, Азербайджана и Грузии Хулуси Акар, Закир Гасанов и Джуаншер Бурчуладзе провели трехстороннюю встречу в турецком городе Карс в рамках учений «Зима 2023».