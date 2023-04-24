МЧС ЛНР: от удара с БПЛА по нефтебазе в Ровеньках произошел пожар

В городе Ровеньки в результате удара с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся резервуар нефтебазы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Луганской народной республики (ЛНР), передает ТАСС.

Уточняется, что пожар уже ликвидирован, жертв и пострадавших нет.

Согласно сообщению ведомства, 24 апреля в 02:59 на пункт связи МЧС ЛНР поступило сообщение, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара.

Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение резервуара, существовала угроза распространения огня на другие резервуары. Пожар был ликвидирован в 05:40.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что украинский беспилотник пытался атаковать электростанцию под Белгородом. Дрон был замечен у села Драгунское, где 16 апреля было сброшено самодельное взрывное устройство на подстанцию.

В ночь на 17 апреля из-за атаки беспилотника загорелся трансформатор на ТЭС в Драгунском. Около полуночи еще два взрывных устройства сбросили на подстанцию в Ближней Игуменке, сообщал Shot. В Белгороде частично пропал свет.