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Экс-пилот Хэмптон: на базу ВВС США прибыли украинские летчики для оценки их навыков

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Ints Kalnins/Reuters

Американский пилот в отставке Дэн Хэмптон заявил в интервью изданию «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов), что украинские летчики прибыли на базу ВВС США в штате Аризона, где проведут оценку их навыков.

«Я знаю, что здесь, в Соединенных Штатах, сейчас находятся несколько украинских пилотов», — сказал Хэмптон, предположив, что они могут находиться на авиабазе Люк – большой тренировочной базе для самолетов F-16 и F-35.

По его словам, Украина не сможет быстро переучить своих летчиков на истребители F-16.

При этом экс-военный назвал украинских пилотов «замечательными». Однако он указал, что «тут мы имеем дело с совсем другим типом современного истребителя, чем те, к которым они привыкли». По мнению Хэмптона, украинские летчики «первыми признали бы, что нужно время для того, чтобы освоить и овладеть навыками управления новым типом самолета, особенно таким передовым, как F-16».

Он также указал, что до вооруженного конфликта между Москвой и Киевом украинский пилот в среднем набирал 40-50 часов налета в год.

«Когда я летал на F-16, у меня было двести-триста часов в год, не учитывая боевых действий», — добавил отставной американский летчик.

Ранее начальник авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов заявил, что тренировки украинских летчиков в США показали, что они могут освоить истребители F-16 менее чем за полгода.

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