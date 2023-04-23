Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Херсонской области оценили сообщения о «плацдарме» ВСУ на левом берегу Днепра

Владимир Сальдо опроверг информацию о «плацдарме» ВСУ на левом берегу Днепра

close
100%
Wikimedia Commons

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что данные о высадке военнослужащих Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра и создании там «плацдарма» являются ложью, распространяемой украинскими властями. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Ресурсы врага распространяют ложь о «плацдармах» в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения», — сказал Сальдо и отметил, что некоторые информационные платформы РФ ведутся на «эту приманку» из-за «стремления к сенсациям или недостаточного опыта». Врио губернатора призвал доверять только официальной информации.

При этом он указал на то, что могут быть случаи высадки украинских диверсионных групп на левом берегу, которые успевают сделать селфи перед тем, как будут накрыты огнем артиллерией или сброшены в воду.

По его словам, по состоянию на 23 апреля «никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было».

Российские военные полностью контролируют территорию, добавил он.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях