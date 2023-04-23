Власти Херсонской области оценили сообщения о «плацдарме» ВСУ на левом берегу Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что данные о высадке военнослужащих Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра и создании там «плацдарма» являются ложью, распространяемой украинскими властями. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Ресурсы врага распространяют ложь о «плацдармах» в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения», — сказал Сальдо и отметил, что некоторые информационные платформы РФ ведутся на «эту приманку» из-за «стремления к сенсациям или недостаточного опыта». Врио губернатора призвал доверять только официальной информации.

При этом он указал на то, что могут быть случаи высадки украинских диверсионных групп на левом берегу, которые успевают сделать селфи перед тем, как будут накрыты огнем артиллерией или сброшены в воду.

По его словам, по состоянию на 23 апреля «никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было».

Российские военные полностью контролируют территорию, добавил он.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ могут попытаться форсировать Днепр в районе городов Новая Каховка или Энергодар.