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Власти Новой Каховки заявили об обстреле города со стороны украинских войск

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Yan Dorbronosov/Reuters

Украинские войска нанесли артиллерийские удары по домам мирных жителей города Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

«Сегодня, 23 апреля, боевики ВСУ вновь нанесли артиллерийский удар по домам мирных жителей Новой Каховки. На данный момент зафиксирован прилет украинского снаряда в жилой дом по улице Дружбы, 60», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что информация о пострадавших и жертвах в результате удара уточняется.

На месте инцидента находятся глава администрации округа Владимир Леонтьев, сотрудники МЧС и аварийных служб Новой Каховки.

Накануне власти города сообщали, что Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку, снаряд попал в жилой дом, который был разрушен в результате атаки.

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