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Посольство в Судане сообщило о 140 желающих покинуть страну россиянах и иностранцах

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Reuters

Российское посольство в Судане сообщило о 140 желающих покинуть страну россиянах и иностранцах, сообщает РИА Новости.

«Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран», — рассказал посол России в Хартуме Андрей Черновол.

Дипломат пояснил, что посольство прорабатывает все возможные планы и стратегии эвакуации — однако пока работа над вывозом людей невозможна из-за того, что все пути к посольству перекрываются линией соприкосновения армии Судана и сил быстрого реагирования.

Ранее посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что российская сторона готова к эвакуации граждан России из республики.

Он указал, что как только будет такая возможность, российская сторона проведет эвакуацию граждан РФ, если ситуация в суданской столице Хартуме «кардинально к лучшему до этого не изменится».

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