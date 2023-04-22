В Европе стартовали военные учения Defender 23 под руководством США

В Европе в субботу, 22 апреля, стартовали многонациональные армейские учения союзников и партнеров по НАТО Defender 23. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США, которое руководит учениями.

Эти маневры будут проходить с 22 апреля по 23 июня Они предназначены для повышения готовности и оперативной совместимости между Соединенными Штатами и союзниками по Североатлантическому альянсу, быстрого наращивания боевой мощи американской армии в Европе, указали в командовании.

В этих учениях, которые будут проходить на территориях 10 стран Европы, примут участие порядка 9 тыс. американских и 17 тыс. европейских военнослужащих из 26 стран — членов и партнеров по НАТО.

Ранее в Пентагоне заявляли, что маневры Defender «сосредоточены на стратегической переброске базирующихся в США сил, использовании заранее размещенных (в Европе) армейских запасов и отработке оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами».

В военном ведомстве также отмечали, что эти учения призваны показать способность ВС США «быстро развертывать боеспособные войска и технику в Европе, чтобы поддержать союзников и сдержать тех, кто угрожает миру и защитить континент от агрессии».

Генеральный директор Федеральной ассоциации авиационной промышленности ФРГ Матиас фон Рандов сообщал, что в Германии с 12 по 23 июня будет частично закрыто воздушное пространство из-за военных учений НАТО.