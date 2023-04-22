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Главком ВС Бурхан: армия Судана контролирует все аэропорты, кроме Хартума и Ньялы

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Samir Bol/Reuters

Глава переходного Суверенного совета и главком Вооруженных сил Судана Абдель Фаттах Бурхан заявил, что все аэропорты страны, кроме аэропорта Хартума и воздушной гавани Ньялы в Южном Дарфуре, находятся под контролем армии. Об этом он сообщил телеканалу Al-Arabiya, передает РИА Новости.

«Все аэропорты находятся под контролем армии, кроме Хартума и Ньялы», — сказал Бурхан.

Он заявил, что находится в штабе командования и не покинет его.

Главком ВС Судана также рассказал, что Силы быстрого реагирования размещают подразделения в жилых районах и нарушают перемирие.

Ранее местные СМИ сообщали, что Великобритания, США, Франция и Китай эвакуируют своих граждан из столицы Судана Хартума на военно-транспортных самолетах собственных Военно-Воздушных Сил.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

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