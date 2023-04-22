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Скотленд-Ярд: британского военного Томаса Ньюсама обвинили в нарушении закона о гостайне

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Военнослужащего Вооруженных сил Великобритании обвинили в нарушении закона о гостайне. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда, передает ТАСС.

Уточняется, что 36-летний Томас Ньюсам был задержан 18 апреля в результате расследования, которое проводило контртеррористическое подразделение лондонской полиции.

Военного обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных вторым и восьмым параграфами закона, принятого в 1989 году. Они предполагают наказания для государственных служащих за разглашение попавшей в их распоряжение информации, относящейся к вопросам обороны, а также за несоблюдение официальных предписаний о работе с секретными данными.

Ранее сообщалось, что суд в Соединенных Штатах назначил на 27 апреля заседание по вопросу о мере пресечения для военнослужащего Национальной гвардии ВВС США Джека Тейшейры, который обвиняется в хранении и передаче секретной информации.

До этого CNN передавал, что Тейшейра работал в подразделении кибертранспортных систем, ему было поручено следить за корректной работой «обширной глобальной коммуникационной сети» ВВС.

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