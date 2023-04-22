Спецназ Судана выразил готовность открыть аэропорты для эвакуации иностранцев

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили в Twitter о готовности частично открыть подконтрольные им аэропорты страны в целях проведения эвакуации иностранных граждан, передает ТАСС.

«Силы быстрого реагирования заявляют о своей готовности частично открыть все аэропорты Судана для воздушного сообщения, чтобы братские и дружественные страны могли безопасно эвакуировать своих граждан, желающих покинуть страну», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице Судана Хартуме установилось затишье после достижения соглашения между армией Судана и Силами быстрого реагирования о соблюдении режима прекращения огня. Телеканал Al Hadath в том числе показал кадры кварталов Хартума без стрельбы и взрывов. Отмечается, что между сторонами в провинциях государства значительно снизился уровень напряженности.

До этого президент Кении Уильям Руто заявил, что Найроби предлагает организовать в стране процесс для перемирия между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования.