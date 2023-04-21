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Минобороны Сербии: армия республики проводит учебный курс с военными США

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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

В Министерстве обороны Сербии заявили, что офицеры сербской армии проводят тактический курс совместно с Европейским командованием Вооруженных сил США (EUCOM). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что организатором курса стало отделение гражданско-военного сотрудничества генштаба армии Сербии. 

В ведомстве отметили, что занятия будут проводиться на этой и следующей неделе на базе «Юг» и полигоне «Боровац». Основная задача учений — подготовить офицеров и младшего командного звена, которые занимаются вопросами гражданско-военного сотрудничества для выполнения задач в миротворческих операциях

Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Сербия проводит военные учения «Платиновый волк» со странами-членами НАТО.

Он отметил, что эти маневры дают сербский военным «новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей».

По его словам, «всегда можно научится чему-то от партнерских армий».

Вучич подчеркнул, что Сербия остается нейтральной страной и не намерена вступать в военные блоки.

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