Минобороны Сербии: армия республики проводит учебный курс с военными США

В Министерстве обороны Сербии заявили, что офицеры сербской армии проводят тактический курс совместно с Европейским командованием Вооруженных сил США (EUCOM). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что организатором курса стало отделение гражданско-военного сотрудничества генштаба армии Сербии.

В ведомстве отметили, что занятия будут проводиться на этой и следующей неделе на базе «Юг» и полигоне «Боровац». Основная задача учений — подготовить офицеров и младшего командного звена, которые занимаются вопросами гражданско-военного сотрудничества для выполнения задач в миротворческих операциях

Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Сербия проводит военные учения «Платиновый волк» со странами-членами НАТО.

Он отметил, что эти маневры дают сербский военным «новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей».

По его словам, «всегда можно научится чему-то от партнерских армий».

Вучич подчеркнул, что Сербия остается нейтральной страной и не намерена вступать в военные блоки.